Серия Oppo Reno12: дата глобального дебюта и первые подробности

Смартфоны Oppo Reno12 и Reno12 Pro дебютировали в Китае в прошлом месяце, а сейчас настало время для презентации глобальной версии. Событие пройдет на Ибице 18 июня, тогда же и будет объявлена цена. Что примечательно, ивент носит название «A.Island», что не только подчеркивает выбор локации, но и намекает на роли искусственного интеллекта.

Пока что с характеристиками смартфонов все не понятно — по слухам и утечкам, глобальные модели получат более слабое железо в сравнении с китайскими собратьями. Да и о цене можно судить только со слов инсайдеров — они намекают, что Oppo Reno12 Pro обойдется в 600 евро.

Зато мы уже знаем про «футуристичный плавный дизайн» и «эстетическую привлекательность вместе с технологическими инновациями» из пресс-службы Oppo. А на тизерном изображении вообще видно упоминание технологий AI Portrait и AI LinkBoost. Вероятно, это будут далеко не единственные функции GenAI.