Сериалы DC Universe переезжают на HBO Max

Если верить слухам в сети, то вероятнее всего сериалы и мультфильмы, которые транслирует стриминг-сервис DC Universe, переедут на HBO Max. Это подтверждает и креативный директор DC – Джим Ли. Это не простое решение для компании, ведь оно напрямую связано с недавними увольнениями в связи с возникшей ситуацией. Итог: DC Universe лишилась множества своих сотрудников.

Но это лишь подтолкнуло к такому решению, ведь первые признаки возможных изменений появились раньше. Так, сначала на HBO Max появился «Роковой патруль», а затем уже и мультсериал о Харли Квин. Очень скоро там же появятся и «Титаны» с «Юной справедливостью», к которым присоединятся и другие проекты.

Ранее не раз высказывались мысли о том, для чего вообще отдельный сервис для DC, если большая часть всего контента так или иначе выходит на HBO Max? Наконец-то дошло и до главенствующих структур. А в самое ближайшее время весь интерес будет прикован к DC FanDome – мероприятию, где будут раскрыты все подробности о новых проектах.