Второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести» на Rotten Tomatoes

Продолжение супергеройского сериала Джеймса Ганна началось более чем успешно — на Rotten Tomatoes второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести».

Критики отмечают сильную режиссуру, динамичный сюжет и узнаваемый черный юмор, за который зрители полюбили первый сезон. При этом, по их словам, история стала глубже, персонажи более проработанными, а тон — мрачнее и эмоциональнее.

Некоторые рецензенты отмечают, что шоу не предлагает чего-то принципиально нового — зрители в целом будут понимать, чего ждать. Но другие критики считают, что свежести добавляет именно обновленный образ Криса Смита (Джон Сина).

Премьера уже не за горами — «Миротворец» вернется на экраны 21 августа.