Новости

Второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести» на Rotten Tomatoes

Премьера — 21 августа.

Продолжение супергеройского сериала Джеймса Ганна началось более чем успешно — на Rotten Tomatoes второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести».

Критики отмечают сильную режиссуру, динамичный сюжет и узнаваемый черный юмор, за который зрители полюбили первый сезон. При этом, по их словам, история стала глубже, персонажи более проработанными, а тон — мрачнее и эмоциональнее.

Некоторые рецензенты отмечают, что шоу не предлагает чего-то принципиально нового — зрители в целом будут понимать, чего ждать. Но другие критики считают, что свежести добавляет именно обновленный образ Криса Смита (Джон Сина).

Премьера уже не за горами — «Миротворец» вернется на экраны 21 августа.

id·207674·20250815_2043
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Ксеноморф вернулся: обзор первых эпизодов сериала «Чужой: Земля»
Paramount планирует снять продолжение «Войны миров Z»
«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu
Фильм «Тихое место 3» получил дату выхода
Синопсис фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом: новые детали, возвращения и дебюты
Вышел трейлер хоррора «Заклятие 4: Последние обряды»
Шварценеггер может вернуться во вселенную «Хищника»
Сцены после титров фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
У вселенной «Рика и Морти» будет новый спин-офф: на Comic-Con представили сериал «Президент Кёртис»
Оригинальная трилогия «Человека-паука» с Тоби Магуайром возвращается в кинотеатры

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK