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Вышел первый трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Фото аватара
Иван Гвоздь вчера в 18:29

На презентации Warner Bros. Discovery Upfront в Нью-Йорке канал HBO показал первый трейлер сериала «Дюна: Пророчество», события которого развернутся за 10 тысяч лет до фильмов Дени Вильнева о приключениях Пола Атрейдеса. Согласно сюжету, мы увидим историю двух сестер Дома Харконнен: Валии и Туле. Вместе они столкнутся с силами, угрожающими будущему человечества, и станут основателями ордена Бене Гессерит.

Главные роли в сериале отошли певице Камилле Бипуп и актрисам Джоди Мэй (Ведьмак), Оливии Уильямс (Шестое чувство) и Эмили Уотсон (Эквилибриум). Также в проекте появится Трэвис Фиммел (Лотар из Викингов) и Марк Стронг (Мэрлин из Kingsman).

Сериал был анонсирован еще в 2019 году под названием «Дюна: Сестричество», но только сейчас получил новый нейминг и примерные сроки релиза. Как упоминается в трейлере, посмотреть мы его сможем уже этой осенью. Без конкретной даты.

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Источник:
The GEEK
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