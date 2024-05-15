Вышел первый трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

На презентации Warner Bros. Discovery Upfront в Нью-Йорке канал HBO показал первый трейлер сериала «Дюна: Пророчество», события которого развернутся за 10 тысяч лет до фильмов Дени Вильнева о приключениях Пола Атрейдеса. Согласно сюжету, мы увидим историю двух сестер Дома Харконнен: Валии и Туле. Вместе они столкнутся с силами, угрожающими будущему человечества, и станут основателями ордена Бене Гессерит.

Главные роли в сериале отошли певице Камилле Бипуп и актрисам Джоди Мэй (Ведьмак), Оливии Уильямс (Шестое чувство) и Эмили Уотсон (Эквилибриум). Также в проекте появится Трэвис Фиммел (Лотар из Викингов) и Марк Стронг (Мэрлин из Kingsman).

Сериал был анонсирован еще в 2019 году под названием «Дюна: Сестричество», но только сейчас получил новый нейминг и примерные сроки релиза. Как упоминается в трейлере, посмотреть мы его сможем уже этой осенью. Без конкретной даты.