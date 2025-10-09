Вышел первый трейлер «Рыцаря Семи королевств» — нового сериала по «Игре престолов» | The GEEK
Вышел первый трейлер «Рыцаря Семи королевств» — нового сериала по «Игре престолов»

Главные роли в сериале играют Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.

HBO представил дебютный трейлер долгожданного сериала по вселенной «Игре престолов» — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Его сюжет основан на повести Джорджа Р. Р. Мартина «Межевой рыцарь».


Сериал расскажет историю странствующего рыцаря по имени Данк (Питер Клэффи) и его молодого оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл), будущего короля Эйегона V Таргариена. Действие развернется примерно за сто лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Премьера сериала состоится на платформе HBO Max 18 января 2026 года.

Над проектом работали сам автор книг Джордж Р. Р. Мартин и шоураннер Ира Паркер. Писатель уже успел посмотреть все серии и заявил, что ему «понравились все шесть эпизодов».

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
