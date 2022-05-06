«СДЭК» запустил маркетплейс по доставке товаров из-за рубежа

Служба доставки «СДЭК» объявила о запуске собственного маркетплейса CDEK.Shopping, который будет доставлять товары из-за рубежа.

По заявлению «СДЭК», цены на товары будут гораздо ниже, чем на российском рынке. Согласно описанию, доставка осуществляется из 11 стран мира. При заказе от 5 тысяч рублей, доставка по РФ будет бесплатной.

Низкое ценообразование объясняется эффективной работой по закупке и доставке продукции из зарубежных магазинов и поддержкой крупнейшего логистического оператора. Заказы будут доставляться до дома курьерами «СДЭК». Бюрократические вопросы, связанные с таможней и логистикой, будет брать на себя служба доставки.

В качестве примера можно взять консоль PlayStation 5. Вместе с доставкой она обойдётся в 65 тысяч рублей, а Xbox Series X — 56 000 рублей. Доставка осуществляется из ОАЭ.

Кроме того, можно приобрести смартфоны iPhone (версия из ОАЭ с заблокированным FaceTime), фен Dyson, игровую консоль Nintendo Switch и прочую другую технику. В карточке каждой позиции, будет указываться цена маркетплейса и его стоимость в России.

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