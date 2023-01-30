«Сбер» выпустил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

«Сбер» выпустил свои первые умные колонки с голосовыми помощниками «Салют» — SberBoom и SberBoom Mini. Новинки обладают музыкальным сервисом «Звук», а также могут служить хабами для управления умным домом.

По функционалу колонки SberBoom Mini стали прямыми конкурентами Яндекс Станциям и способны выполнять аналогичные функции, но только с сервисами «Сбера».

Старшая модель SberBoom получила акустические камеры с поддержкой объёмного звука на 360°, общая мощность колонки составляет 40 Вт. Есть возможность создать стереопару.

За восприятия команд отвечают четыре микрофона с возможностью аппаратного отключения. Для соединения с другими устройствами есть Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Кроме того, специальная опция «детектора шума» способна обнаруживать посторонние шумы дома и сообщает о них пользователю в приложение на смартфон.

Младшая модель в лице SberBoom Mini поддерживает все опции, что и более дорогая модель SberBoom. Отличия есть в габаритах устройства, а также наличию только двух микрофонов и динамиков общей мощностью в 5 Вт.

SberBoom уже доступна для покупки по цене 11 990 рублей. Младшая модель SberBoom Mini предлагается за 3 990 рублей.