Сбер и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах

Сбер и X5 Group (владеет сетью магазинов «Пятерочка» и «Перекрёсток»), запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов «Перекрёсток» при безналичной оплате покупок.

Сервисом могут воспользоваться держатели карт, эмитированных любым российским банком, предоставляющим сервис наличных в «Перекрестке».

Клиентам Сбербанка доступно снятие до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в месяц, а выдача наличных осуществляется без комиссии.

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