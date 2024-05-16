Samsung высмеяла скандальную рекламу iPad Pro M4

Samsung снова пытается высмеять продукцию Apple, и в этот раз в «под удар» попала скандальная реклама iPad Pro M4, за которую пришлось извиняться.

Южнокорейская компания вместо того, чтобы пускать под пресс предметы искусства, решила продемонстрировать Galaxy Tab S9 в качестве надёжного помощника для творчества.

Напомню, что Samsung каждый раз пытается «подколоть» американского конкурента в своих рекламах. Одна из самых скандальных была связана с одинаковой прической-челкой у всех владельцев iPhone.

Apple никак не реагирует и не комментирует подобные выпады в свой адрес.