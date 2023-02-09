Samsung выпустила лимитированный Galaxy S23 Ultra в стиле красной BMW M3 E30

Samsung выпустила лимитированный Galaxy S23 Ultra в коллаборации с SK Telecom. Полное название специальной версии — Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, всего в продажу поступят 1000 экземпляров.

Все оформление сделано под красную BMW M3 E30. Сам смартфон внутри стилизованной коробки — стандартный черный.

В комплекте с Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition идет брендированный чехол, держатель для солнцезащитных очков, плакат, воздушный компрессор, аналоговые часы и круглые «шайбочки» с логотипом BMW. Помимо дополнительных аксессуаров, в смартфоне сделали специальную тему и анимацию загрузки.

Стоимость Galaxy S23 Ultra BMW M Edition составляет 1 727 000 корейских вон (это около $1370). Лимитка будет в продаже в Южной Корее до 13 февраля.