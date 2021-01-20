Samsung выпустила чехлы для Galaxy Buds Pro в стиле старых раскладушек T100 и E700

Необычное решение приняли ребята из Samsung. Специально для кейса новых беспроводных наушников Galaxy Buds Pro они выпустили чехол в виде раскладушек из 2000-х годов – Samsung T100 и Samsung E700. Если кто забыл, то выглядят они вот так:



T100 (слева) и E700 (справа)

Сами чехлы более компактные в отличие от оригинальных телефонов и по-настоящему стильные. Так компания напоминает о своих достижениях, ведь раскладушки были одними из первых телефонов с цветным дисплеем.

В Южной Корее их дарят покупателям наушников до 31 января, а отдельно футляр будет стоить 30 долларов (около 2200 рублей). Доберутся ли они до европейского рынка – неизвестно.