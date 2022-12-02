Samsung увеличит внешний дисплей в раскладушке Galaxy Z Flip 5

Появились первые подробности о следующем поколении раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 5.

По словам аналитика Росса Янга, пятая серия раскладушек получит увеличенные внешние дисплеи. Они будут 3-дюймовые вместо 1,9-дюймовых, как у нынешнего Galaxy Z Flip 4.

Сообщается, что о таком изменении просили пользователи и, похоже, южнокорейская компания решила к ним прислушаться.

Также по слухам, ожидается не только увеличение внешнего дисплей, но и обновления шарнира — складку внутри сделают еще менее заметной.