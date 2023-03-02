Samsung тестирует шарнир с уменьшенной складкой в экране для Galaxy Z Fold5

Издание The Elec сообщает, что Samsung начала тестировать новую конструкцию для шарнира Galaxy Z Fold5. Запуск следующего поколения складного смартфона должен состояться традиционно в августе.

В этом году на выставке CES 2023 южнокорейский производитель продемонстрировал обновленный дизайн шарнира. Его толщина составила 14 мм, в отличие от прошлых 15,8 мм.

За счет каплевидной конструкции Samsung сможет уменьшить зазор между двух половин смартфона и сгладить саму складку в экране.

В любом случае, все процессы могут занять некоторое время, поскольку тестирование одного прототипа занимает около пяти дней. Контрольный показатель составляет 200 000 сгибов, после чего шарнир должен сохранять не менее 85% своей первоначальной герметичности и прочности.