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Samsung представила первый в мире прозрачный microLED-дисплей 

На выставке First Look 2024 компания Samsung представила три прозрачных дисплея, которые созданы по технологии microLED. 

Два варианта панели имели тонированное стекло, а третий — полностью прозрачное. При этом толщина такого дисплея составляет около сантиметра, а рамки вовсе отсутствуют.

По словам присутствовавших на выставке журналистов, изображение на таком дисплее похоже на голограмму, парящую в воздухе. Кроме того, благодаря высокой плотности пикселей картинка выглядела невероятно четкой. 

Samsung уже опубликовала одно видео, демонстрирующее работу панелей. О том, когда прозрачные microLED-дисплеи начнут появляться в устройствах и сколько они будут стоить, компания не сообщила.

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Источник:
Samsung
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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