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Новости

Samsung представила «квантовый» смартфон Galaxy Quantum 2

Компания Samsung официально представила Galaxy Quantum 2 — смартфон со встроенным чипом безопасности QRNG. Он распаян на плате отдельно и реализует генерацию случайных чисел для шифрования. Это обеспечивает повышенный уровень безопасности для системы.

Предполагается, что за основу «квартового» смартфона взят не анонсированный Galaxy A82, который покажут в ближайшее время. Ему приписывают процессор Snapdragon 855+, аккумулятор на 4500 мАч, а также экран AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Galaxy Quantum 2 будет продаваться только в Южной Корее по цене примерно в 48 тысяч рублей. Не исключено, что в будущем такая же возможность появится в других моделях.

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Источник:
GSM Arena
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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