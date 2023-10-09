Samsung представила доступный планшет Galaxy Tab A9+

На прошлой неделе Samsung представила компактный планшет Galaxy Tab A9, а сегодня компания презентовала старшую модель Galaxy Tab A9+ с большим экраном и более производительным «железом».

Galaxy Tab A9+ оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon 695. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 4/64 и 8/128 Гб, есть поддержка карт памяти формата microSD до 1 ТБ.

Планшет получил фронтальную камеру на 5 Мп и основную на 8 Мп с поддержкой автофокусировки. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Кроме этого, девайс оснащён четырьмя стереодинамиками AKG мощностью 1,2 Вт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, 5G и портом USB-C. Планшет доступен в тёмно-синем, серебристом и сером цветах и будет работать из коробки на базе ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1.1.

В Индии Samsung Galaxy Tab A9+ уже доступен для предзаказа в конфигурации 8/128 Гб/Wi-Fi по цене 20 999 рупий (25 350 ₽), цены на другие модификации, пока неизвестны.