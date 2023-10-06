Samsung представила компактный планшет Galaxy Tab A9

Южнокорейский гигант представил компактный планшет Galaxy Tab A9, который без лишнего шума просто появился на официальном сайте компании и на Amazon UAE. В некоторых пресс-материалах также упоминается Galaxy Tab A9+, но на данный момент Samsung не раскрыла все характеристики новинок.

Galaxy Tab A9 оснащён 8,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 800 x 1340 пикселей и частотой обновления 60 Гц. За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 4/64 и 8/128 Гб, есть поддержка карт памяти формата microSD до 1 ТБ.

Кроме этого, девайс получил стереодинамики мощностью 1 Вт, а габариты новинки составляют: 21.09 x 12.47 x 8 мм, масса — 333 грамма.

В промо материалах о старшем планшете Galaxy Tab A9+ говорится лишь что устройство предложит 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, корпус толщиною всего 6,9 мм и четыре стереодинамика мощностью 1,2 Вт. Из ранней утечки стало известно, что девайс будет оснащён чипом Snapdragon 695 с 4/8 Гб оперативной памяти, хранилищем объёмом до 128 Гб и поддержкой 5G-сетей.

Оба новых планшета будут из коробки работать на операционной системе Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Другие технические характеристики новинок, пока не известны, но ожидаем, что в ближайшее время компания опубликует больше материалов.

На Amazon в ОАЭ стоимость Samsung Galaxy Tab A9 (4/64 Гб) с поддержкой LTE-сетей составляет 699 дирхамов (19 200 ₽).