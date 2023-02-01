Samsung показала распаковку Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra на видео

Samsung выпустила видео, которое представляет распаковку трех новых смартфонов Galaxy S23 во всех доступных цветовых вариантах.

В видео можно увидеть обновленный дизайн упаковки, которая сделана из переработанных материалов, а также комплект из смартфона, USB-C кабеля и инструмента для извлечения слота для SIM-карты. Основные преимущества каждого смартфона также показываются.

По предварительным данным инсайдеров, стоимость базовой модели Samsung Galaxy S23 в России будет начинаться от 75 000 рублей.