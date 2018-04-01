Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
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Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.

Пользователь может набирать текст пальцами без прикосновений к дисплею устройства. SelfieType легко адаптируется ко всем мобильным гаджетам, будь это смартфон, ноутбук или планшет.

Технология использует фронтальную камеру смартфона и алгоритмы искусственного интеллекта. Также компания показала, как SelfieType можно использовать в работе и в других вещах.

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