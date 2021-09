Бета-версия One UI 4 стала доступна для Galaxy S21

Samsung объявила о запуске программы бета-тестирования One UI 4 для пользователей смартфонов серии Samsung Galaxy S21 (Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra). Интерфейс One UI 4 основан на ОС Android 12 и предоставляет новые, расширенные возможности для персонализации и повышенную конфиденциальность.

One UI 4 Beta позволяет протестировать обновленный интерфейс One UI 4 до его официального релиза. Владельцы устройств серии Samsung Galaxy S21 в Китае, Индии, Германии, Польше, Южной Корее, Великобритании и США, могут зарегистрироваться в программе в приложении Samsung Members, доступном на смартфонах. Участники смогут предварительно ознакомиться с дизайном и новыми функциями One UI 43, а также оставить отзывы о них. Samsung будет использовать информацию, полученную в ходе бета-тестирования, для доработки пользовательского интерфейса One UI 4 перед выпуском окончательного, оптимизированного обновления позднее в этом году.

С One UI 4 пользователи получают возможности для кастомизации всех элементов интерфейса. Широкий выбор тем позволяет настроить внешний вид и функциональность мобильного устройства, включая главный экран, иконки, уведомления, обои и многое другое. Обновленные виджеты также можно кастомизировать по различным параметрам, от видимости до стиля. Кроме того, пользователи получают доступ к более широкому и разнообразному набору эмодзи.

Новый One UI 4 также получил расширенные настройки конфиденциальности и защиты, пользователю легче понять, как именно его данные применяются для настройки параметров. Если приложение использует камеру или микрофон, на экран выводится предупреждения, чтобы разрешение на их использование можно было мгновенно отозвать. One UI 4 также позволяет пользователям просматривать разрешения, предоставленные программам в Android 12 за последнюю неделю, а не только за сутки. Кроме того, в новом интерфейсе можно проверить текущие использование данных приложений и то, какие элементы они используют.