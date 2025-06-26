Продажи бюджетного TECNO POVA 7 Neo с батареей на 7000 мАч стартовали в России

В России стартовали продажи нового смартфона TECNO POVA 7 Neo. Новинка получила аккумулятор на 7000 мАч, улучшенные функции связи и навигации, а также обновленный дизайн.

Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Helio G100 Ultimate. Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128/256 ГБ.

За автономность новинки отвечает аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Производитель уверяет, что 1% заряда аккумулятора позволит говорить по телефону до 50 минут, отсканировать до 12 QR-кодов, вести переписку в мессенджерах до 25 минут или находиться в режиме ожидания до 12 часов.

POVA 7 Neo получил 6,8-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея достигает 600 нит, частота дискретизации первичного касания экрана — 1000 Гц, а частота касания несколькими пальцами — 240-360 Гц.

Экран смартфона защищен устойчивым к царапинам и падениям стеклом Panda Glass MN228. POVA 7 Neo также получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.

Новинка доступна в четырех цветах: «Индустриальный черный», «Волшебный серый», «Бирюзовый неон», «Космический титановый». Приобрести смартфон можно в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам:

POVA 7 Neo (8/128 ГБ) — 18 990 ₽ (на старте продаж — 16 990 ₽)

POVA 7 Neo (8/256 ГБ) — 20 990 ₽ (на старте продаж — 18 990 ₽)