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Представлен игровой смартфон Tecno Pova 7 Ultra

Новый флагман среди игровых смартфонов бренда.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 19:20

Tecno анонсировала Pova 7 Ultra, самый продвинутый смартфон в линейке Pova. Новинка позиционируется как доступный игровой смартфон и получила обновлённый дизайн, аккумулятор на 6000 мА·ч, 144-Гц экран и мощную систему охлаждения.

Ключевые особенности

  • Дисплей: 6,67″, AMOLED, 2800×1260, 144 Гц, ШИМ 2592 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4 нм)
  • ОЗУ/ПЗУ: 8/12 ГБ + 256 ГБ
  • Аккумулятор: 6000 мА·ч, зарядка 70 Вт + 30 Вт беспроводная (магнитная), реверс 10 Вт
  • Камеры: 108 Мп (основная) + 8 Мп (ширик), 13 Мп фронтальная
  • ОС: Android 15 с HiOS 15
  • Дополнительно: NFC, стереозвук, сканер отпечатков в экране, вибромотор, гироскоп, IP64, ИК-порт

Игровые функции

  • Игровой режим и фирменный дизайн корпуса со светодиодной RGB-полоской
  • Поддержка 120 fps в PUBG Mobile
  • Система охлаждения: 12 слоёв, испарительная камера 5300 мм²

Дизайн

Смартфон выполнен в двух цветах — чёрном и белом. Задняя крышка оформлена в стиле «меха» с треугольным блоком камер и подсветкой в духе Nothing. Это делает Pova 7 Ultra не только мощным, но и визуально уникальным устройством.

Официальная цена пока не объявлена.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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