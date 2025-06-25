Представлен игровой смартфон Tecno Pova 7 Ultra

Tecno анонсировала Pova 7 Ultra, самый продвинутый смартфон в линейке Pova. Новинка позиционируется как доступный игровой смартфон и получила обновлённый дизайн, аккумулятор на 6000 мА·ч, 144-Гц экран и мощную систему охлаждения.
Ключевые особенности
- Дисплей: 6,67″, AMOLED, 2800×1260, 144 Гц, ШИМ 2592 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4 нм)
- ОЗУ/ПЗУ: 8/12 ГБ + 256 ГБ
- Аккумулятор: 6000 мА·ч, зарядка 70 Вт + 30 Вт беспроводная (магнитная), реверс 10 Вт
- Камеры: 108 Мп (основная) + 8 Мп (ширик), 13 Мп фронтальная
- ОС: Android 15 с HiOS 15
- Дополнительно: NFC, стереозвук, сканер отпечатков в экране, вибромотор, гироскоп, IP64, ИК-порт
Игровые функции
- Игровой режим и фирменный дизайн корпуса со светодиодной RGB-полоской
- Поддержка 120 fps в PUBG Mobile
- Система охлаждения: 12 слоёв, испарительная камера 5300 мм²
Дизайн
Смартфон выполнен в двух цветах — чёрном и белом. Задняя крышка оформлена в стиле «меха» с треугольным блоком камер и подсветкой в духе Nothing. Это делает Pova 7 Ultra не только мощным, но и визуально уникальным устройством.
Официальная цена пока не объявлена.
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