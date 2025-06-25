Представлен игровой смартфон Tecno Pova 7 Ultra

Tecno анонсировала Pova 7 Ultra, самый продвинутый смартфон в линейке Pova. Новинка позиционируется как доступный игровой смартфон и получила обновлённый дизайн, аккумулятор на 6000 мА·ч, 144-Гц экран и мощную систему охлаждения.

Ключевые особенности

Дисплей: 6,67″, AMOLED, 2800×1260, 144 Гц, ШИМ 2592 Гц

6,67″, AMOLED, 2800×1260, 144 Гц, ШИМ 2592 Гц Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4 нм)

MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4 нм) ОЗУ/ПЗУ: 8/12 ГБ + 256 ГБ

8/12 ГБ + 256 ГБ Аккумулятор: 6000 мА·ч, зарядка 70 Вт + 30 Вт беспроводная (магнитная), реверс 10 Вт

6000 мА·ч, зарядка 70 Вт + 30 Вт беспроводная (магнитная), реверс 10 Вт Камеры: 108 Мп (основная) + 8 Мп (ширик), 13 Мп фронтальная

108 Мп (основная) + 8 Мп (ширик), 13 Мп фронтальная ОС: Android 15 с HiOS 15

Android 15 с HiOS 15 Дополнительно: NFC, стереозвук, сканер отпечатков в экране, вибромотор, гироскоп, IP64, ИК-порт

Игровые функции

Игровой режим и фирменный дизайн корпуса со светодиодной RGB-полоской

Поддержка 120 fps в PUBG Mobile

Система охлаждения: 12 слоёв, испарительная камера 5300 мм²

Дизайн

Смартфон выполнен в двух цветах — чёрном и белом. Задняя крышка оформлена в стиле «меха» с треугольным блоком камер и подсветкой в духе Nothing. Это делает Pova 7 Ultra не только мощным, но и визуально уникальным устройством.

Официальная цена пока не объявлена.