Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд Netflix

Заключительный, третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» стартовал на Netflix с внушительным результатом – 60,1 миллиона просмотров всего за трое суток. Это самый быстрый старт среди всех сезонов шоу и один из лучших запусков среди неанглоязычных проектов сервиса. Сезон уже входит в девятку самых просматриваемых зарубежных сериалов в истории Netflix.

Для сравнения: вторая часть собрала 68 миллионов просмотров за первые четыре дня и тогда обошла даже «Уэнсдэй», которая в 2022 году стартовала с 50,1 миллиона просмотров за аналогичный период.

Несмотря на успех по числам, зрительские оценки нового сезона оказались спорными. На Rotten Tomatoes рейтинг составил 50% от пользователей, а финальная серия на IMDb получила 6,8 балла. Для сравнения: предыдущие эпизоды оценивались от 7,4 до 8,7.

Третий сезон завершает арку главного героя Сон Ки Хуна (Игрок 456), который возвращается к смертельным играм не ради выживания, а чтобы разрушить её изнутри. Сюжет стартует сразу после событий второго сезона и концентрируется на внутренней трансформации персонажа.