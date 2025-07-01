Новости

Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд Netflix

60 миллионов просмотров за три дня.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 00:38

Заключительный, третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» стартовал на Netflix с внушительным результатом – 60,1 миллиона просмотров всего за трое суток. Это самый быстрый старт среди всех сезонов шоу и один из лучших запусков среди неанглоязычных проектов сервиса. Сезон уже входит в девятку самых просматриваемых зарубежных сериалов в истории Netflix.

Для сравнения: вторая часть собрала 68 миллионов просмотров за первые четыре дня и тогда обошла даже «Уэнсдэй», которая в 2022 году стартовала с 50,1 миллиона просмотров за аналогичный период.

Несмотря на успех по числам, зрительские оценки нового сезона оказались спорными. На Rotten Tomatoes рейтинг составил 50% от пользователей, а финальная серия на IMDb получила 6,8 балла. Для сравнения: предыдущие эпизоды оценивались от 7,4 до 8,7.

Третий сезон завершает арку главного героя Сон Ки Хуна (Игрок 456), который возвращается к смертельным играм не ради выживания, а чтобы разрушить её изнутри. Сюжет стартует сразу после событий второго сезона и концентрируется на внутренней трансформации персонажа.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Variety
Netflix показал трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»
Стала известна дата выхода 3 сезона «Игры в кальмара»
Представлен геймпад для Xbox в стиле «Игра в кальмара»
Стало известно, когда выйдет 3 сезон «Игра в кальмара»
Мини-игру по мотивам «Игры в кальмара» добавили в Google Поиск
Netflix готовит онлайн-игру по «Игре в кальмара»
Netflix снимет реалити-шоу «Игра в кальмара»
Вышел тизер 2 сезона «Игра в кальмара»
Блогер провёл «Игру в кальмара» в реальной жизни
Funko представила фигурки по «Игре в кальмара»
Энтузиаст создал игру по мотивам «Игры в кальмара»

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK