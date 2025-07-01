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Обновление Telegram: списки задач и платная «предложка» для каналов

Пока только для премиальных подписчиков.
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Валентин Снежин сегодня в 20:50

Telegram выпустил обновление, добавив две функции, доступные только пользователям с подпиской Premium. Теперь в мессенджере можно создавать списки задач прямо в чатах, включая «Избранное» и групповые беседы.

Новая кнопка появляется в меню вложений. Для этого достаточно выбрать «Список» и добавить в него до 28 пунктов. После публикации можно отмечать выполненные задачи и дополнять список. Однако пользователи без подписки не смогут взаимодействовать с задачами: ни ставить галочки, ни редактировать.

Второе нововведение касается владельцев каналов: появилась возможность принимать платные предложения от подписчиков. Чтобы отправить такой пост, пользователь должен сначала открыть личные сообщения канала (если администратор их включил), составить публикацию и указать желаемое вознаграждение. Поддерживаются Toncoin и внутренние звёзды Telegram. Также можно задать дату и время выхода, либо оставить это на усмотрение автора канала.

Перед публикацией администратор может внести правки или предложить изменить сумму. После этого отправитель получит обновлённую версию с возможностью согласиться, отказаться или предложить корректировки. Оплата производится только в том случае, если пост остаётся опубликованным минимум 24 часа. Если канал удалит публикацию раньше, деньги автоматически вернутся автору.

Обе функции работают исключительно в Telegram Premium.

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Источник:
The GEEK, Telegram
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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