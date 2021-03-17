Samsung отказалась от выпуска нового Galaxy Note в 2021 году

Samsung отказалась от выпуска новых смартфонов линейки Galaxy Note. Об этом стало известно от главы мобильного подразделения компании Кох Дон Чжин на ежегодном собрании акционеров в Сеуле.

По его словам, компания не станет выпускать новый Galaxy Note только в этом году из-за проблем на рынке полупроводников. В мире наблюдается дефицит чипов и прочих компонентов, поэтому выпуск ещё одной флагманской модели будет слишком рискованным.

Выход обновлённых Galaxy Note может произойти в 2022 году. Также в Сети уже давно ходят слухи о полном закрытии линейки Note. С каждым выходом новых флагманов отличий между Galaxy S и Galaxy Note становится всё меньше. Поэтому выпускать две похожих линейки нет никакого смысла.