Samsung вернёт Galaxy Note и будет чередовать их с Galaxy S

Компания Samsung, похоже, не будет отказываться от серии Galaxy Note. В 2022 году ожидается выход новой модели, которая получит, кроме прочего, модифицированный стилус S Pen с функцией беспроводной камеры.

Этот стилус позволит отказаться от фронтальной камеры и не добавлять её под экран. В нужный момент стилус будет просто выдвигаться из корпуса для селфи. Также его можно будет крепить к одежде и другим объектам. При этом все остальные функции стилуса S Pen сохранятся. Он сможет использоваться как пульт дистанционного управления основной камеры, и получит поддержку воздушных жестов.

Что касается самой линейки Galaxy Note, то, по слухам, Samsung будет чередовать выпуски серий Galaxy S и Note каждый год — ранее этого требовали фанаты. Таким образом, у компании будет сразу 3 топовые линейки — Galaxy S, Galaxy Note и складные.

Пока что не сообщается, насколько подорожает линейка Note, однако можно допустить, что цены вырастут.