Samsung начала продажи планшета Galaxy Tab S6 5G
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Новости

Samsung начала продажи планшета Galaxy Tab S6 5G

Samsung объявила о старте продаж первого в мире планшета с поддержкой сетей пятого поколения под названием Samsung Galaxy Tab S6.

Планшет оснастили дисплеем диагональю 10,5 дюйма разрешением 2560×1600 точек. В качестве процессора используется Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти соотвественно. При желании память устройства можно расширить с помощью microSD до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 7040 мАч, который обеспечивает до 15 часов работы.

Galaxy Tab S6 1

Устройство использует четырехканальные динамиками Dolby Atmos, а также поддержку сетей пятого поколения 5G.

Стоимость Galaxy Tab S6 5G составляет 848 долларов или около 53 тысяч рублей.

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