Samsung и HUAWEI выпустят первые смартфоны с тройным складным дисплеем в 2024 году

Samsung может выпустить смартфон с тройным складным дисплеем уже в этом году вместе с Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Revegnus (@Tech_Reve).

Новый складной смартфон будет иметь два шарнира, позволяя ему складываться в двух местах. В развернутом состоянии такое устройство будет напоминать планшет, а сложенном – обычный смартфон.

По его словам, Samsung не может позволить себе пропустить приставку «первый в мире» к своему устройству. Однако, как отмечает информатор, компания HUAWEI уже почти наверняка выпустит тройной Fold во втором квартале 2024 года.

Согласно слухам, китайская компания готовит 10-дюймовый смартфон с тройным складным дисплеем. По данным источников, HUAWEI начала подготовку к массовому производству такого устройства, чтобы запустить его в продажу уже в первой половине 2024 года.

Осенью прошлого года аналитик Росс Янг отмечал, что китайцы должны были представить тройное складное устройство ещё в 2023 году, однако, сроки были перенесены.