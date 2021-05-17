Samsung готовит первый планшет в линейке Fan Edition

Сетевые источники сообщили, что Samsung готовит новые модели планшетов, которые войдут в категорию Fan Edition. Речь идёт о модели Galaxy Tab S7 FE, которая фигурирует под каталожными номерами SM-T737 и SM-T736B. Похоже, разница между ними будет в наличии модема 5G.

Планшеты получат среднеуровневую платформу Snapdragon 750G, экраны с разрешением 2560 х 1600 пикселей, 4 ГБ ОЗУ, поддержку S Pen и ОС Android 11. Иные спецификации не приводятся, но можно предположить наличие поддержки карты памяти и не менее 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также обращает на себя внимание конструкция основной камеры. Возможно, она получит два модуля.

Пока что нет данных о том, когда именно выйдет новинка. Однако, похоже, это произойдёт в ближайшие месяцы.

Как ожидается, новинка может занять обширную долю рынка, ведь нормальных полноценных планшетов сейчас мало.

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