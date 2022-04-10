Samsung готовит часы Galaxy Watch 5 Pro с огромной батарей

Samsung работает над новыми умными часами Galaxy Watch 5 Pro. Их главным преимуществом станет огромный аккумулятор, который позволит увеличить время автономной работы.

Сообщается, что южнокорейский производитель может выпустить три модели часов: Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Classic и Galaxy Watch 5 Pro.

Емкость аккумулятора Pro-версии составит 572 мАч. Для сравнения, у Galaxy Watch 4 аккумулятор на 361 мАч, что почти на 60% меньше. Информацию об объеме батареи подтверждает корейский регулятор, где числится устройство под номером SM-R925.

О других моделях пока ничего не известно. Samsung может выпустить свои новые умные часы на презентации в августе. Там же производитель представит свои обновленные складные смартфоны.

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