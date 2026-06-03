Xiaomi 18, Vivo X500 и Oppo Find X10 выйдут почти одновременно с iPhone 18 | The GEEK
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Xiaomi 18, Vivo X500 и Oppo Find X10 выйдут почти одновременно с iPhone 18

Xiaomi, Vivo и Oppo, готовят запуск своих новых флагманов почти одновременно с iPhone 18 Pro.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:00
Xiaomi 18, Vivo X500 и Oppo Find X10 выйдут почти одновременно с iPhone 18

Крупнейшие китайские производители смартфонов могут устроить масштабную битву флагманов уже этой осенью. По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi готовит запуск серии Xiaomi 18 в сентябре 2026 года. В тот же период могут выйти Vivo X500 и Oppo Find X10.

Если информация подтвердится, сентябрь станет одним из самых загруженных месяцев для рынка смартфонов за последние годы. Особенно на фоне ожидаемого анонса iPhone 18 Pro и первого складного iPhone Ultra от Apple.

iPhone 18 Pro может выйти с разной ёмкостью батареи

Инсайдеры считают, что Xiaomi, Vivo и Oppo могут специально ускорять релизы, чтобы перехватить внимание аудитории до презентации Apple.

Ожидается, что серия Xiaomi 18 станет одной из первых на новом Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm. В линейку, по слухам, войдут Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max.

Vivo X500, как сообщается, сделает ставку на камеры и увеличенные аккумуляторы. В серии могут появиться модели X500, X500 Pro и X500 Pro Max.

Линейка Oppo Find X10 также ожидается сразу в нескольких версиях. По предварительным данным, смартфоны Vivo и Oppo будут использовать новый чип MediaTek Dimensity 9600.

На фоне замедления инноваций в дизайне рынок флагманов всё сильнее превращается в гонку камер, автономности и ИИ-функций. Поэтому осень 2026 года может стать одним из самых конкурентных сезонов для производителей смартфонов за долгое время.

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