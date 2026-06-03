Microsoft представила Project Solara — Android-платформу для ИИ-агентов

Microsoft представила Project Solara — новую платформу для устройств, рассчитанных на работу с ИИ-агентами. Анонс состоялся на конференции Build 2026.

В Microsoft называют Solara платформой, созданной для «агентных сценариев». Проще говоря, речь идёт об устройствах, которые могут запускать ИИ-помощников для конкретных задач: обработки запросов, записи информации, анализа контекста и взаимодействия с пользователем.

Главная особенность Project Solara — отказ от Windows. Платформа построена на базе Android, что должно позволить запускать её на более компактных и энергоэффективных устройствах.

Microsoft также показала несколько референсных концептов. Первый — настольный дисплей с ИИ, внешне похожий на Amazon Echo Show или Google Nest Hub. Второй — «умный» бейдж для сотрудников с камерой, сенсорным экраном, сканером отпечатков пальцев, Wi-Fi и Bluetooth.

По задумке Microsoft, такой бейдж может запускать ИИ-агента одной кнопкой, записывать и расшифровывать речь, а также использовать камеру для анализа того, что видит пользователь.

При этом сама Microsoft не планирует выпускать показанные устройства. Это референсные дизайны для партнёров, которые смогут создавать собственные продукты на базе Project Solara.

Пилотные проекты с использованием новой платформы уже разрабатывают AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare и Target.

Ранее компания показала мини-ПК Surface Dev Box на чипе Nvidia RTX Spark.