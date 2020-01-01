Samsung Galaxy S10 Lite поступил в продажу в России

Флагманская серия Galaxy S20 будет представлена только в 11 февраля, но уже сейчас российские пользователи смогут заказать девайс, сходный с топовым по дизайну. Речь идет о модели Samsung Galaxy S10 Lite, дебют которого состоялся в первых числах января. Отличительная особенность этого не слишком дорого смартфона – вмонтированная в дисплей камера.

Для покупателей из России будут доступны следующие цветовые исполнения: черное, синее и белое. Рекомендованная цена – 45 тыс. рублей, а приобрести аппарат можно будет в официальном магазине Samsung. Поставки же стартуют 6 февраля.

Если говорить о техническом оснащении, то у пользователя этого гаджета будет 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus-экран, созданный по технологии Infinity-O. Разрешение экрана – 2400 на 1080 пикселей. Основная камера состоит из трех модулей: широкоугольного на 48 МП, сверхширокоугольного на 12 МП и макрокамеры на 5 МП. Данный блок получил новую систему оптической стабилизации – Super Steady OIS.

Питается аппарат от батареи, емкостью 4 500 мАч, поддерживающей быструю зарядку от блока мощностью 25 Вт. Основой для функционирования служит чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. Работает устройство на предустановленной системе Android 10 и собственной графической оболочке – One UI 2.0.