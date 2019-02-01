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Новости

Samsung Galaxy M51 представлен официально

Samsung официально представила среднеуровневый смартфон Galaxy M51 с ёмким аккумулятором на 7000 мА·ч. Новинка получила единственную модификацию 6/128 ГБ памяти и ценник в 360 евро.

Другие спецификации включают в себя систему-на-чипе Snapdragon 730, четвертную камеру с сенсорами на 64, 12, 5 и 5 МП, экраном AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, а также поддержку поддержкой 25-ваттной зарядки.

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На выбор предлагаются чёрная и белая версии, а сканер отпечатка есть, но находится не в экране, а в боковой кнопке. Почему было принято такое странное решение — неясно. Возможно это способ удешевить смартфон.

Судя по всему, новинка является модификацией A71 с более мощным аккумулятором и незначительными внешними отличиями. Другие различия насколько незначительны, что ими можно пренебречь.

Источник:
Samsung
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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