Samsung Galaxy M51 представлен официально

Samsung официально представила среднеуровневый смартфон Galaxy M51 с ёмким аккумулятором на 7000 мА·ч. Новинка получила единственную модификацию 6/128 ГБ памяти и ценник в 360 евро.

Другие спецификации включают в себя систему-на-чипе Snapdragon 730, четвертную камеру с сенсорами на 64, 12, 5 и 5 МП, экраном AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, а также поддержку поддержкой 25-ваттной зарядки.

На выбор предлагаются чёрная и белая версии, а сканер отпечатка есть, но находится не в экране, а в боковой кнопке. Почему было принято такое странное решение — неясно. Возможно это способ удешевить смартфон.

Судя по всему, новинка является модификацией A71 с более мощным аккумулятором и незначительными внешними отличиями. Другие различия насколько незначительны, что ими можно пренебречь.