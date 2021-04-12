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Новости

Samsung Galaxy M42 5G получит экран на 90 Гц и огромный аккумулятор

Компания Samsung готовит к выпуску новый «долгоиграющий» смартфон Galaxy M42 5G. Он скоро появится на индийском рынке, а его тизер уже появился в сети.

Как отмечается, это первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения в линейке M. Новинка получит однокристальную систему Qualcomm  Snapdragon 750G 5G и графический процессор Adreno 619.

Как ожидается, новинка получит 6,6-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой 90 Гц. В него будет встроен сканер отпечатка. Основная камера получит четыре модуля, главный из которых — 64 МП. Также обещана 32-мегапиксельная селфи-камера.

Также утверждается, что смартфон получит батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой. Цена и дата начала продаж не уточняются.

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Источник:
Gizmochina, Twitter
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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