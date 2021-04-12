Samsung Galaxy M42 5G получит экран на 90 Гц и огромный аккумулятор

Компания Samsung готовит к выпуску новый «долгоиграющий» смартфон Galaxy M42 5G. Он скоро появится на индийском рынке, а его тизер уже появился в сети.

Как отмечается, это первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения в линейке M. Новинка получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 750G 5G и графический процессор Adreno 619.

So yes, the Samsung #GalaxyM42 seems right around the corner. Got my hands on this video today.

The device will be the first-ever 5G phone in the Galaxy M lineup of smartphones 😍#FastestMonster @SamsungIndia pic.twitter.com/WAEd604Np6 — Mukul Sharma (@stufflistings) April 10, 2021

Как ожидается, новинка получит 6,6-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой 90 Гц. В него будет встроен сканер отпечатка. Основная камера получит четыре модуля, главный из которых — 64 МП. Также обещана 32-мегапиксельная селфи-камера.

Также утверждается, что смартфон получит батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой. Цена и дата начала продаж не уточняются.