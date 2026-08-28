Galaxy S26 получил новые функции Galaxy AI в бете One UI 9
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Galaxy S26 получил новые функции Galaxy AI в бете One UI 9

One UI 9 Beta 7 добавляет My FanCam, Call Brief, карточки Now Brief и новые поисковые виджеты.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:53
Galaxy S26 получил новые функции Galaxy AI в бете One UI 9

Серия Galaxy S26 получила One UI 9 Beta 7 с несколькими новыми функциями Galaxy AI. Обновление пока распространяется в рамках бета-тестирования.

По данным разбора прошивки, в ней появились My FanCam, Call Brief и пользовательские карточки Now Brief. My FanCam отслеживает выбранного человека и меняет кадрирование уже снятого видео.

Call Brief выводит во время звонка связанные события календаря, напоминания и письма. В Now Brief можно создать до трёх карточек на основе погоды, здоровья и видео, но для генерации и редактирования действуют дневные лимиты.

На домашнем экране также разрешено показывать виджеты Finder и Google Search вместе либо по отдельности.

Срок выхода стабильной One UI 9 для Galaxy S26 не указан.

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