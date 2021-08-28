Apple бесплатно заменит сломанный разговорный динамик в iPhone 12

Apple объявила о глобальном запуске программы по ремонту разговорного динамика в iPhone 12.

Apple определила, что существует небольшой процент iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые могут испытывать проблемы со звуком из-за неисправности компонента модуля приемника. Он может выйти из строя.

Если вы обнаружите, что iPhone не издаёт звук при приёме или совершении звонка, то он попадает под программу гарантийного ремонта.

Затронутые айфоны были произведены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Программа не распространяется на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Если проблема появилась, то необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Apple. Сделать это можно в течение двух лет с момента покупки смартфона.