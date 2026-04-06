Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27 | The GEEK
Новости

Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27

Альтернатива Galaxy S27 Ultra или очередной провал?
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:26

Samsung может расширить флагманскую линейку смартфонов Galaxy S27 до четырех моделей. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Ice Universe и издание ETNews.

По его данным, в серию войдет Galaxy S27 Pro. Модель дополнит базовый Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra.

Ожидается, что «прошка» станет копией «ультры», но с небольшими изменениями. В частности, Galaxy S27 Pro не получит поддержку стилуса S Pen, зато обзаведется Privacy Display.

Ранее Samsung уже предпринимала попытку расширить линейку, выпустив Galaxy S25 Edge. Эта модель рассматривалась как ответ на iPhone Air, однако провалилась и не получила продолжения.

NewsPim: Samsung Galaxy S25 Edge снят с производства, а S26 Edge — отменен

Расширение серии Galaxy S27 до четырех смартфонов рассматривается, как ответ Apple, которая предлагает покупателям сразу четыре модели в рамках одной флагманской линейки.

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры