Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27

Samsung может расширить флагманскую линейку смартфонов Galaxy S27 до четырех моделей. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Ice Universe и издание ETNews.

По его данным, в серию войдет Galaxy S27 Pro. Модель дополнит базовый Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra.

Ожидается, что «прошка» станет копией «ультры», но с небольшими изменениями. В частности, Galaxy S27 Pro не получит поддержку стилуса S Pen, зато обзаведется Privacy Display.

Ранее Samsung уже предпринимала попытку расширить линейку, выпустив Galaxy S25 Edge. Эта модель рассматривалась как ответ на iPhone Air, однако провалилась и не получила продолжения.

Расширение серии Galaxy S27 до четырех смартфонов рассматривается, как ответ Apple, которая предлагает покупателям сразу четыре модели в рамках одной флагманской линейки.