Samsung запускает бета-тестирование One UI 9 на Android 17

Samsung объявила о старте бета-тестирования новой версии фирменной оболочки One UI 9.0 на базе Android 17.
На первом этапе протестировать прошивку смогут владельцы смартфонов Galaxy S26. Доступ к бете откроется уже на этой неделе в Южной Корее, Польше, Германии, Великобритании, США и Индии. Присоединиться к программе можно через приложение Samsung Members. Позже список поддерживаемых устройств будет расширен.
One UI 9.0 предложит:
- Новые ИИ-функции;
- Инструменты для творчества;
- Расширенные возможности персонализации;
- Обновленную панель быстрого доступа;
- Улучшенную защиту от подозрительных приложений;
- Другие нововведения.
Выпуск публичной версии One UI 9.0 ожидается во второй половине года. Предположительно релиз состоится вместе с новыми складными смартфонами Samsung.