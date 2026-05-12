Samsung запускает бета-тестирование One UI 9 на Android 17

Samsung объявила о старте бета-тестирования новой версии фирменной оболочки One UI 9.0 на базе Android 17.

На первом этапе протестировать прошивку смогут владельцы смартфонов Galaxy S26. Доступ к бете откроется уже на этой неделе в Южной Корее, Польше, Германии, Великобритании, США и Индии. Присоединиться к программе можно через приложение Samsung Members. Позже список поддерживаемых устройств будет расширен.

One UI 9.0 предложит:

Новые ИИ-функции;

Инструменты для творчества;

Расширенные возможности персонализации;

Обновленную панель быстрого доступа;

Улучшенную защиту от подозрительных приложений;

Другие нововведения.

Выпуск публичной версии One UI 9.0 ожидается во второй половине года. Предположительно релиз состоится вместе с новыми складными смартфонами Samsung.