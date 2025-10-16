NewsPim: Samsung Galaxy S25 Edge снят с производства, а S26 Edge — отменен

Samsung приняла решение прекратить выпуск серии ультратонких смартфонов «Edge». Об этом сообщает NewsPim со ссылкой на анонимный источник из Samsung Electronics.

Galaxy S25 Edge вышел всего пять месяцев назад, но продажи оказались ниже ожидаемого уровня. Отмечается, что Samsung может снять с продажи Galaxy S25 Edge после того, как все запасы будут распроданы. Вероятно, производство ультратонкого смартфона уже остановлено. Разработка S26 Edge также прекращена.

В результате на Galaxy Unpacked в январе 2026 года, скорее всего, дебютируют Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra.