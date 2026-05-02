Промокоды для «Мир танков» на май 2026: бонус и инвайт-коды

Коды на золото, серебро, премиум-аккаунт и эксклюзивные танки

Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Промокоды в Мир танков позволяют получать различные бонусы и награды: золото, серебро, премиум-аккаунт и эксклюзивные танки. Мы собрали рабочие коды Мир танков на май 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Страница будет регулярно обновляться, поэтому добавьте ее в закладки, чтобы не пропустить новые предложения.

Промокоды Мир танков на май 2026 года

  • COSMOSDAY26MT — 2D-стиль «Созвездие СССР», 1 день Премиум аккаунта, 2 личных резерва: +50% к опыту за бой на 1 час, 2 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час

Инвайт коды Мир танков на май 2026 года

Специальные инвайт-коды с бесплатными наградами действуют для новичков. Их можно активировать при регистрации нового аккаунта:

  • MTSTART — за выполнение всех задач из инвайт-кода:
    • Объект 244 (VI), Валентайн II (IV);
    • 2500 золота;
    • Премиум на 30 дней;
    • 2 500 000 серебра;
    • 5 универсальных руководств;
    • 15 личных резервов (+50% к серебру на 1 час);
    • 15 личных резервов (+300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час);
    • 15 личных резервов (+100% к боевому опыту на 1 час).
    • Те, кто попадут в десятку лучших: 100 раз +200% серебра и +100% опыта.
  • IGRAIVMIRTANKOV:
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 7 дней Объект 274а (VIII), КВ-122 (VII) и СУ-100Y (VI);
    • Боевая задача «Быстрый старт»;
    • Купон со скидкой в 15% в Премиум магазине.
  • TANKOLET:
    • AM 39 Gendron-Somua (II);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).
  • LESTAMIRTAHKOV:
    • T2 Light Tank (II);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).
  • TANKBATTLES:
    • M22 Locust (III);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев Ram II (V).
  • MIPTAHKOB:
    • Т-127 (III);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев КВ-1 экранированный (V).
  • RUTANKS:
    • T-34 с Л-11 (IV);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).
  • MTLESTA:
    • Matilda LVT (IV);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев Sherman VC Firefly экранированный (VI).
  • TAHKI:
    • Т-34 экранированный (V);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).
  • TANKITOP1RU:
    • КВ-1 экранированный (V);
    • Боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота;
    • Премиум на 7 дней;
    • 250 000 серебра;
    • Аренда на 10 боев Объект 244 экранированный (VI).

Куда ввести промокод Мир танков?

Официальный портал игры:

  1. Авторизуйтесь на сайте «Мир танков»;
  2. В правом верхнем углу кликните по своему игровому имени и выберите «Активировать код»;
  3. В появившемся окне введите промокод и нажмите «Активировать»;
  4. Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Премиум-магазин:

  1. Откройте страницу Премиум-магазина;
  2. В верхней части экрана нажмите на «Активировать код»;
  3. Введите промокод в специальное поле и подтвердите;
  4. Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Lesta Game Center:

  1. Войдите в LGC, затем в верхнем левом углу кликните на свой никнейм;
  2. Выберите «Активировать код»;
  3. В открывшемся окне введите промокод и подтвердите;
  4. Бонусы поступят на ваш аккаунт.
Главное по теме

Игры «Мир Танков» запретят в России? Суд признал экстремистской деятельность «Леста Игры»

Поводом послужил иск Генпрокуратуры о связи компании с Wargaming.
Новости Генпрокуратура требует запретить деятельность владельца «Мира танков» Новости Завершился турнира «Кубок Синергии» по игре «Мир танков»

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Инсайдер: Samsung Galaxy S27 Ultra лишится телеобъектива Складной Huawei Pura X Max стал лидером продаж в Китае Apple может сохранить стартовые цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 30 популярных российских Android-приложений теперь распознают VPN OPPO открыла предзаказы на Reno 16 и Reno 16 Pro до анонса Все новости
  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
