Смартфоны Samsung начнут отправлять рекламные приложения в глубокий сон

Редакция The GEEK сегодня в 19:50
Samsung добавила новую функцию для смартфонов Galaxy. Она предназначена для блокировки приложений, которые слишком часто отправляют рекламные уведомления.

Речь не о полноценном блокировщике рекламы. Функция анализирует рекламные оповещения и может переводить проблемные приложения в режим глубокого сна.

В таком режиме приложения ограничиваются в фоновой активности и перестают активно беспокоить пользователя уведомлениями. Найти их можно в разделе «Настройки > Обслуживание устройства > Отчёт об обслуживании > Чрезмерные оповещения».

Samsung предусмотрела два режима работы. Базовый использует данные компании и блокирует приложения при обнаружении на смартфоне. Интеллектуальный режим анализирует уведомления на устройстве и определяет приложения, которые отправляют слишком много рекламы.

По данным 9to5Google, функция пока отсутствует на Galaxy Z Fold 7 с One UI 8.0. Если она уже появилась на Galaxy S26, больше смартфонов Galaxy могут получить её с обновлением One UI 8.5.

Пока неясно, будет ли система ограничивать рекламные уведомления от собственных приложений Samsung.

