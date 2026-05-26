«Коммерсантъ»: в России отказались от платной регистрации IMEI смартфонов

Российские власти отказались от идеи брать плату за регистрацию IMEI смартфонов. При этом сама инициатива по созданию единой базы устройств остаётся в законопроекте.
Редакция The GEEK сегодня в 17:27
Российские власти отказались от идеи платной регистрации IMEI смартфонов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обсуждение второго законопроекта о борьбе с кибермошенничеством.

По данным издания, из документа исключили норму о взимании платы за внесение устройств в единую IMEI-базу. Ранее участники рынка предупреждали, что такой механизм мог бы привести к росту цен на смартфоны.

При этом сама идея создания единой базы IMEI сохраняется. Её цель — централизованный учёт устройств, борьба с мошенничеством и снижение оборота смартфонов на сером рынке.

В рамках обсуждения также рассматриваются меры ответственности за нарушения. Один из вариантов — блокировка незарегистрированных устройств в сотовых сетях. Уже активированные смартфоны, по данным «Коммерсанта», такие ограничения затронуть не должны.

IMEI — это уникальный идентификатор мобильного устройства. С его помощью операторы могут определять конкретный смартфон в сети.

Минцифры уточнило, что законопроект прошёл только первое чтение, поэтому его положения ещё будут дорабатываться.

