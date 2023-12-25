С владельцев iPhone стали списывать деньги за перезагрузку смартфона

В России пользователи iPhone столкнулись с очередной проблемой — платная перезагрузка устройства.

На форумах вновь появились сообщения о том, что после каждой перезагрузки телефона со счета списывают около 10 рублей. Проблема в FaceTime или iMessage на устройстве, объяснил оператор. Так, каждый раз, когда пользователь перезагружал свой iPhone, обновлял прошивку или переустанавливал SIM-карту, приложение автоматически отправляло сообщение на международный номер для авторизации устройства на серверах Apple.

Чтобы решить эту проблему, было предложено два варианта:

Полностью отключить FaceTime и iMessage в настройках iOS

Попросить оператора заблокировать исходящую международную связь

Именно второй вариант наиболее предпочтителен, так как решение не мешает работе FaceTime и iMessage. Однако, устройство не сможет отправлять SMS-сообщения на международные номера.

Стоит отметить, что подобные проблемы возникали и ранее, в 2021 и даже в 2016 годах. Редакция The GEEK попыталась воспроизвести проблему, однако, никаких списаний не последовало.