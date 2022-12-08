С 28 декабря 2024 года все смартфоны в ЕС должны будут оснащаться USB-C

Сегодня ЕС опубликовал окончательный закон, который переведёт все смартфоны на разъём USB Type-C. Через 20 дней закон вступает в силу, а отдельные государства должны будут внедрить его на уровне национального законодательства в течение 24 месяцев.

Начиная с 28 декабря 2024 года на территории Европейского союза будет запрещена продажа устройств без разъёма USB Type-C.

В основном новые требования направлены против Apple с их гаджетами, ведь это практически единственный производитель, который использует устаревший разъём Lightning. При этом китайские адаптеры часто некачественные, а официальные — довольно дорогие. Сама Apple подтвердила, что будет соблюдать закон с выходом новых iPhone.

Кроме смартфонов, закон затрагивает планшеты, наушники, портативные консоли, цифровые камеры и т.д. Ноутбуки тоже должны будут перейти на USB Type-C, но ближе к весне 2026 года.