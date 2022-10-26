Официально: Apple выпустит новый iPhone с USB-C

Apple выпустит новые iPhone с портом USB-C, который наконец-то заменит Lightning. Об этом сообщил вице-президент по маркетингу Apple Грег Джосвиак.

Переход на новый разъём позволит компании соблюдать новый закон Евросоюза. Но также отмечается, что Apple и ЕС имеют «некие разногласия» с регулированием зарядных устройств. По всей видимости теперь купертиновцы хотят выпустить особую зарядку, которая будет работать только с iPhone.

Презентация iPhone 12 в 2020 году. Именно тогда Apple отказалась от комплектного зарядного блока.

Помимо этого, Джосвиак рассказал, что подобные разногласия уже были 10 лет назад, когда ЕС хотел ввести единый стандарт зарядки Micro USD.

Несколько дней назад Евросоюз утвердил новый закон, который обязывает производителей устройств использовать в них порт USB-C. Изменения вступят в силу с 2024 года.

Кстати, вчера появились предположительные характеристики линейки iPhone 15. Порт USB-C могут получить только Pro-версии, базовые iPhone компания может избавить от Lightning еще через год.