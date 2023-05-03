В России появится аналог Flightradar24 для беспилотников

В России запустят новый сервис для беспилотных летательных аппаратов, который будет содержать интерактивную карту зон и позволит получать информацию об их перемещении. Как сообщает «Ведомости» со ссылкой на свои источники, запуск нового сервиса запланирован на следующий год.

Согласно информации, работы по разработке сервиса будут поручены АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД). Сейчас точные затраты на разработку еще уточняются.

Представитель Росавиации подтвердил, что уже создана система предоставления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования (СППИ), которая станет основой для разработки нового сервиса и последующего его развития.

Однако рассматривается также система RUTM (Russian unmanned aircraft system traffic management) для контроля совместного движения самолетов и беспилотников в качестве основы. Окончательное решение о выборе системы пока не принято.

Общая сумма инвестиций в проект уже достигла 2 млрд рублей. Этот сервис ускорит развитие беспилотной авиации в России и улучшит контроль над ее перемещениями.