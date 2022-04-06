«Ростех» представил роутер с защитой от хакерских атак

Госкорпорация «Ростех» показала отечественный роутер для организации доверенной информационной инфраструктуры с защитой от хакерских атак.

Новинка предназначена на небольшие организации со штатом до 50 сотрудников. Работает роутер на базе российского процессора «Байкал BE-T1000». Разработчики заявляют, что он оснащен механизмами защиты от DoS- и DDoS-атак.

Устройство оснащается PoE-портами для создания видео-конференц-связи и системы видеонаблюдения. Также есть два USB-разъёма, восемь LAN-портов и два WAN-порта.

ПО роутера и аппаратная начинка полностью производится на территории России – такой продукт может получить статус ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения, реестр).

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