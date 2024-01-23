Россиянин создал огромную статую близняшки из Atomic Heart

Пользователь «Пикабу» под ником legioncmc создал огромную статую близняшки из игры Atomic Heart. Необходимые для сборки детали печатались на 3D-принтере на протяжении нескольких месяцев.

Эта статуя, точно отражающая размеры персонажа из известного шутера, впечатляет своими масштабами. Она почти в два раза выше обычной девушки, что видно на фотографиях.

Создатель этого уникального экземпляра подчеркнул, что статуя будет единственной в своем роде и не предназначена для продажи, а станет украшением его офиса.