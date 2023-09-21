Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

Согласно последним данным Yota, интернет-трафик, потребляемый россиянами в топ-20 популярных мобильных играх, вырос на внушительные 63% за последний год. Этот рост связан с популярностью игр таких как Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Кроме того, в пятерку лидеров вошли War Thunder и World of Tanks.

Стоит отметить, что среди игроков, включившихся в мир мобильных игр, количество молодых людей значительно превышает число девушек – юношей играющих в мобильные игры в 2,5 раза больше, чем девушек. Однако в категории пользователей старше 25 лет, разница сокращается до 11% в пользу мужчин.

По исследованию также выяснилось, что среди популярных игр мужчин-пользователей есть такие, в которых женщины занимают ведущие позиции. Среди них: Roblox, Minecraft, Genshin Impact, Gardenscapes (игра жанра “три в ряд”) и WarFriends (шутер).

Интересно, что смартфон Apple iPhone 11 признан самым предпочтительным устройством для мобильных игр. Тем не менее в первую пятерку также входят смартфоны других производителей, такие как Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro.